شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القبض على شرطي اغتصب ممثلة عالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت تقارير إخبارية هندية وباكستانية، عن قيام السلطات في مدينة لاهور الباكستانية، بـ إلقاء القبض على شرطي بتهمة اغتصاب الممثلة الشابة "مهويش حياة" تحت تهديد السلاح.

وأضافت التقارير، أن مهويش حياة، قد تقدمت بشكوى ضد الشرطي، بعد أن استدرجها إلى فندق في منطقة جاردن تاون، وهددها بالسلاح، ومن ثم اغتصبها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

إيمان السيد تسخر من ياسمين صبري وتثير جدل واسع

الغضب يسيطر على عائلة محمود ياسين بسبب علاقة عادل امام ونجلاء فتحي

منة عرفة.. من طفلة برئية موهوبة بالفطرة الى متهمة بالقتل

مسلسل تركي جديد يكتسح الجميع ويتفوق على أرطغرل والمؤسس عثمان

قُبلات ديمة بياعة الساخنة تشعل السوشيال ميديا.. فيديو

ملكة جمال إيران تدخل سباق التحدي مع هيفاء وهبي وياسمين صبري

مفاجآت قادمة في مسلسل ​انت اطرق بابي.. هذا ماسيحدث!

عارية الصدر والبطن.. حليمة بولند تستعرض جمالها ومفاتنها بجراءة كبيرة.. فيديو

صاحبة الـ 73 فيديو إباحي تدلي بإعترافات صادمة.. شاهد

أول ظهور لخطيبة بطل مسلسل انت اطرق بابي.. شاهد جمالها الخارق

Advertisements

فضيحة كندة علوش مع مذيع mbc بمهرجان الجونة.. فيديو

شرطي يغتصب فنانة فاتنة الجمال داخل فندق.. صور

بعد ظهورها بمايوه فاضح.. فنانة مصرية شهيرة: سيبوني أدخل النار

هدى الأتربي تثير جنون ياسمين صبري.. والجمهور: زوجة أبو هشيمة الثالثة

منة عرفة تفجر مفاجأة وتعرض نفسها للزواج من أبو هشيمة

وبحسب تقارير إعلامية باسكتانية وهندية، قالت "مهويش" إنها كانت تعمل راقصة وأن المتهم استأجرها من أجل حفلة، وفر هاربًا بعد اغتصابها.

وطلب المفتش العام لشرطة البنجاب (IGP) "إنعام غاني" تقريرًا عن المتهم من ضابط شرطة العاصمة (CCPO)، وأفادت وسائل إعلام محلية أنه أمر بإجراء تحقيق إداري في التهم الموجهة إلى المشتبه به وتوفير العدالة للمرأة.

في سياق أخر أمر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر المنعقدة بمجمع محاكم سفاجا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس عامل بناء 45 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفل عقب اعتدائه جنسيا عليه فى أحد مواقع البناء بمدينة الغردقة.

صدرالقرار برئاسة المستشار احمد مصطفى الفقى، وعضوية كل من المستشار أحمد فؤاد غانم، والمستشار وليد عبد الباقى.

البداية كانت عندما تم العثور على جثة "مصطفى.ج"، ١٥ سنة، فى حالة تحلل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة الغردقة، وبتكثيف الجهود الأمنية توصلت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "حسين.م"، ٣٣ سنة عامل بناء.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم والذى اقر بارتكاب الواقعة بعد قيام المجني عليه قبل الواقعة بعدة أيام بمحاولة التعدى عليه جنسيا أثناء نومه بصحبته بأحد العقارات تحت الانشاء، وانه اختمرت الفكرة فى رأسه على التخلص منه.

وأضاف المتهم فى اعترافاته انه قام باستدراج المجني عليه لمكان الواقعة بحجة ظفحضار بعض المتعلقات، وفور دخولهما المكان قام المتهم بتجريد المجني عليه من ملابسه والتعدي عليه جنسيا، ومن ثم قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد المتهم أنه عقب ذلك غادر المكان عقب تأكده من وفاة المجني عليه وفى اليوم التالى أحضر زجاجة بنزين وقام بسكبها على جثة المجني عليه وأشعل فيها النيران لإخفاء معالمها وصعوبة التعرف عليه، وقام بمغادرة موقع العمل فى اليوم التالى لمسقط رأسه بمحافظة الدقهلية حتى لا يتم كشف أمره، حتى تم القبض عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإحالته للنيابة لتولي التحقيقات.

