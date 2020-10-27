شاهد: هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي بدعة ؟ وحكم الاحتفال به

أفاد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحمد وسام، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده، مؤكدا ذلك بأحاديث نبوية شريفة، (حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه").

وذكر وسام خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يوم أمس الاثنين، نقول ذلك لما يسأل هل صيام يوم ذكرى المولد النبوى الشريف بدعة؟، قائلاً: "إن النبى صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده شكرا لله على نعمة الإيجاد وكان يحب يحتفل بالطاعة".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادى بها فى المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه جائز شرعًا؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" رواه البخارى وأصحاب السنن وأحمد.

ووفي سياق آخر، قال أمين الفتوى، ردا على سائلة تريد معرفة كيفية قضاء ما فاتها من صيام أيام فى شهر رمضان على مدار السنوات الماضية، إنه يمكنها قضاء ما فاتها فى أيام النوافل بنيتن الأولى قضاء ما فاتك من أيام والثانية قضاء النافلة ولا سيما صيام يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع.