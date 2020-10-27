شاهد: امينة خليل ترد ع شائعة حضورها مهرجان الجونة وهي مصابة بكورونا

ردت الفنانة المصرية، امينة خليل، على شائعات تداولت مؤخراً بشأن حضورها مهرجان الجونة وهي مصابة بفيروس كورونا .

وعلقت الفنانة خليل، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي "إنستغرام": "عايزة أقولكم وأصلحلكم أي معلومة أنا معنديش كورونا دلوقتي، أنا كان عندي كورونا أول الشهر، وقعدت وقتها 14 يوم معزولة في البيت، وبعدها عملت كذا بي سي أر والحمد لله كلهم طلعوا سلبي، وعشان كده أنا دلوقتي موجودة في المهرجان، فلكل الناس اللي بتطلع عليا إشاعات بأن أنا واحدة مستهترة وجايه المهرجان، فدي مش شبهي وعمري ما هعمل كده أبدًا".

وأضافت الفنانة خليل: "كورونا مسؤولية كبيرة جدًا يا جماعة خلوا بالكم، احموا نفسكم وخلوا بالكم من عائلتكم وحبايبكم وبطلوا تطلعوا إشاعات".

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وتابعت أمينة في منشور اَخر: "ربنا وقف جنبي والموضوع عدى على خير الحمد لله".

يذكر أن أمينة خليل، قد أعلنت خلال تواجدها في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة التي تقام حاليا عن تعافيها من فيروس كورونا، وهذا ما أثار الكثير من الجدل حولها. حسبما أورد موقع "المصري اليوم".

وجدير بالذكر، أن أمينة خليل، ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل، ودرست التمثيل في "الجامعة الأمريكية في القاهرة"، التي تخرجت منها عام 2009؛ وقررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة حيث درست في "مسرح لي ستراسبرغ".