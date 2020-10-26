ماذا قالت ياسمين صبري عن فيروس كورونا ؟ شاهد

أكدت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أنها تعيش حياتها طبيعية، دون الذعر من فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن من الممكن أن تكون هي قد أصيبت به دون أن تعلم وتعافت منه.

وقالت على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع: "لا أكون مهووسة بالخوف وهذا عادي، أنا أستمر في حياتي عادي جدا، بالنسبة للفيروس، قد أكون أصبت به وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، وما يأخده يأخده ومن يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".

يشار إلى أن ياسمين صبري جذبت اهتمام مستخدمي "السوشيال ميديا" بردها في مهرجان الجونة عند سؤالها في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معها فضائية "أون إي" المصرية عن الوصف الذي تختاره لعام 2020، واختارت الإجابة بأداء أغنية "الحياة حلوة" للمطرب الراحل، فريد الأطرش، وعقبت "ده حقيقي بجد". وفق ما اورد موقع "سبوتنيك عربي".

يشار إلى أن عام 2020 شهد زواج ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وذلك في شهر نيسان/ أبريل.