وفاة نبيل حلواني بعد شهرين من اكتشاف اصابته بهذا المرض الخطير

توفي الممثل السوري الشهير نبيل حلواني، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثل نبيل حلواني، الذي توفي في مستشفى ابن النفيس بدمشق بعد اكتشاف إصابته بسرطان المعدة​ منذ حوالي الشهرين، حيث كان يخضع لعلاج عبر جرعات كيميائية، قبل أن تنتكس صحته قبل يومين.

وكان الممثل الراحل يصور مشاهدة في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر بشخصية “أبو صياح” قبل أن يدخل المستشفى، بينما يعود آخر ظهوره له إلى جنازة زميله مأمون الفرخ قبل حوالي خمسة أشهر. وفق القدس العربي

وقد بدأ الراحل نبيل حلواني مسيرته الفنية من خشبة المسرح، فشارك بالعديد من العروض المسرحية مع فرق المسرح القومي والعمالي والشبيبي، وهو أحد مؤسسي مسرح الطفل في سوريا.

وفي التلفزيون شارك نبيل حلواني في عدة أعمال أهمها:

"نهارات الدفلى" و"الخطوات الصعبة" عام 1995.

إخوة التراب 1996.

مرايا 1997

حمام القيشاني 1998

عودة غوار (الأصدقاء) 1999

بطل من هذا الزمان 2000

فارس بلا جواد 2002

حاجز الصمت 2004

قمر بني هاشم 2008

لورنس العرب 2008

أهل الراية 2010

الخبز الحرام 2010

طوق البنات 2014