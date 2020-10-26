وفاة نبيل حلواني بعد شهرين من اكتشاف اصابته بهذا المرض الخطير

توفي الممثل السوري الشهير نبيل حلواني، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.
ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثل نبيل حلواني، الذي توفي في مستشفى ابن النفيس بدمشق بعد اكتشاف إصابته بسرطان المعدة منذ حوالي الشهرين، حيث كان يخضع لعلاج عبر جرعات كيميائية، قبل أن تنتكس صحته قبل يومين.
وكان الممثل الراحل يصور مشاهدة في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر بشخصية “أبو صياح” قبل أن يدخل المستشفى، بينما يعود آخر ظهوره له إلى جنازة زميله مأمون الفرخ قبل حوالي خمسة أشهر. وفق القدس العربي
وقد بدأ الراحل نبيل حلواني مسيرته الفنية من خشبة المسرح، فشارك بالعديد من العروض المسرحية مع فرق المسرح القومي والعمالي والشبيبي، وهو أحد مؤسسي مسرح الطفل في سوريا.
وفي التلفزيون شارك نبيل حلواني في عدة أعمال أهمها:
"نهارات الدفلى" و"الخطوات الصعبة" عام 1995.
إخوة التراب 1996.
مرايا 1997
حمام القيشاني 1998
عودة غوار (الأصدقاء) 1999
بطل من هذا الزمان 2000
فارس بلا جواد 2002
حاجز الصمت 2004
قمر بني هاشم 2008
لورنس العرب 2008
أهل الراية 2010
الخبز الحرام 2010
طوق البنات 2014