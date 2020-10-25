تراند اليوم : القبض على ناشطة سعودية بعد رفضها للتطبيع مع إسرائيل

قال الناشط الحقوقي السعودي ورئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، يحيى عسيري، إن السلطات السعودية ألقت القبض على الناشطة نهى البلوي ولم تفرج عنها منذ يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي.

وجاء القبض على البلوي بعد نشرها لفيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلنت فيه انتقادها لما وصفته بما يجري على الساحة السعودية من تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

وقال عسيري: "إنهم (السلطات السعودية) لا يريدون أن تنخرط أية ناشطات في المجال العام".

واشتهرت البلوي بالكثير من الآراء المتعلقة بالشأن السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة في المملكة.

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وطالبت البلوي سابقاً بأن يُقام برلمان سعودي يُمثِل المواطنين السعوديين ويشركهم في حكم البلاد.

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وقال نشطاء سعوديون إنه من المنتظر أن تُحاكم البلوي يوم الاثنين القادم، حيث تواجه حكماً قد يصل إلى السجن لخمسة أعوام حال إدانتها.

وتضامن عدد من النشطاء مع البلوي وطالبوا السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنها.