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تراند اليوم : حساب المواطن برقم الهوية : حساب المواطن أسماء مستحقي الدفعة الثالثة : رابط التسجيل في حساب المواطن السعودي 1439

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يبدأ حساب المواطن الاحد التسجيل في دورة الدفع الرابعة من حساب المواطن السعودي  لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال البوابة، الإلكترونية على الرابط www.ca.gov.sa.  وسيقوم حساب المواطن بايداع الدفعة الثالثة في حساب المستحقين أيضاً.

وأوضح البرنامج أن الدفعة الثالثة ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين الذين اكتملت طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.وكان البرنامج حدد يوم الأحد المقبل 11 فبراير 2018م، كآخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة، لمن لم يسجل في البرنامج.و وأوضح البرنامج أن الدفعة الثالثة ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين الذين اكتملت طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.

وكان البرنامج حدد يوم الأحد المقبل 11 فبراير 2018م، كآخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة، لمن لم يسجل في البرنامج.

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