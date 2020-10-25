شاهد: مقطع فيديو مدهش للمشي على سطح الماء

نشرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العربية، مقطع فيديو، مدهش يظهر مشهد لغابة تبدو من الخارج عبارة عن مجموعة من الأشجار التي تتخلل مساحات خضراء واسعة.

وكتب المجلة عبر تويتر أن: "للوهلة الأولى قد تظن أنه مرج أخضر يدعوك للمشي في أرجائه".

وتابعت: "إنها غابة الماء الواقعة في منطقة "يانغزو" في الصين"، مشيرة إلى أنها مساحة بيئية من صنع الإنسان تستقبل السياح للتجول بين الأشجار على لوح خشبي في تجربة تبعث السكينة في النفس.

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وأوضحت المجلة أن :"تلك الأشجار تنمو وسط غابة مائية وأن المناظر الخضراء هي حشائش من صنع الإنسان تطفو على سطح الماء".

وفي بعض الأحيان تكون المتعة الحقيقة مرتبطة بمكونات الطبيعة التي يمكن تنظيمها بطريقة تجعلها أفضل وسائل الترفيه على الإطلاق.

الجدير بالذكر ان بعض المدن الترفيهية تمتلك كل وسائل المتعة التي تمكنها من تلبية طموحات الباحثين عن السعادة، ورغم ذلك يبحث آخرون عن وسائل الترفيه بالتجول بين المناظر الطبيعية.