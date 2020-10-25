تراند اليوم : ابنة هيفا تغني إليسا وتفضّلها على والدتها؟ – فيديو

نشرت ابنة هيفاء_وهبي زينب_فياض فيديو قصيرًا لها أظهرها تغني أغنية (أجمل إحساس) لإليسا.

أطلّت بقمة جمالها ونعدها من الفتيات الجميلات جدًا في لبنان وتشبه والدتها وكثيرون يقولون إنها أجمل بعد!

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أصبحت من نجمات السوشيال ميديا، وتحولت لفاشونيستا، يتابعها أكثر من نصف مليون من الشرق العربي.

بدت زينب بالفيديو أدناه تعشق إليسا ورددت كلمات أغنيتها بحبٍّ كبير، وتفاعلت مع لحنها الهادئ.

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لا ينافس إليسا من نجمات لبنانيات سوى هيفا ونانسي عجرم، وكلاهنّ تنافسنّ لسنوات على المرتبة الأولى.

بالسنوات الفائتة سقطت هيفا وتراجعت واستمرت المنافسة تحتدم بين إليسا ونانسي.

لم نرَ أي فيديو لزينب تغني به إحدى أغنيات نانسي أو هيفا، ما يعني أنها تفضّل أعمال إليسا على أعمال والدتها التي لم يأتِ اسمها يومًا على لسانها عبر (السوشيال ميديا)، أما بحياتها الشخصية فلا أحد يعلم!