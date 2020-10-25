شاهد.. رد عمر كمال بعد غناء هاني شاكر "بنت الجيران"

نشر نجم المهرجانات المصرية، اليوم الاحد، فيديو للمطرب المصري، هاني شاكر، وهو يغني "بنت الجيران"، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، معلقاً عليه: "وأنت أستاذنا وإحنا بنحبك واللى جاى مفيهوش إسفاف".

وجاء ذلك عقب حديث هاني شاكر، عنه بشكل إيجابي وغنائه أغنيته الشهيرة. “بنت الجيران” خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” الذي يذاع على فضائية “دى إم سى”.

والجدير بالذكر، شوق مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه على تطبيق “إنستغرام”، لأحدث أعماله الغنائية مع حمو بيكا من خلال فيديو روج لأحدث أغانيهما التي تحمل اسم "إنتي معلمة"، حيث علق عليها بكتابة: "التريند الجاي". وفق "الإمارات نيوز"

وكانت قد تصاعدت الأزمة خلال الفترة الماضية بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية، حتى وصلت إلى منعهم من الغناء، وعدم إحيائهم حفلات غنائية.