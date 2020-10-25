"يوتيوب" يحارب حسن شاكوش للمرة الثالثة

حذف موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنية نجم المهرجانات الشعبية حسن شاكوش "بسكوتاية مقرمشة"، وذلك بسبب تهمة انتهاك حقوق ملكية.

واتهم مخرج الكليب مصطفى عامر، شاكوش بسرقة فكرة كليب "بسكوتاية مقرمشة" من كليب "راسمك في خيالي" الذي أخرجه لحماقي"، مؤكدا أنه "تقدم بشكوى لموقع "يوتيوب" الذي اتخذ كل الإجراءات القانونية، التي انتهت بحذف كليب أغنية شاكوش، بعد فشل المحاولات الودية مع الشركة للإبقاء عليه"، وذلك حسب وسائل إعلام مصرية.

وانتقد عامر انتقادات عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" شاكوش ومطربي المهرجانات قائلا: "هذا أكبر دليل على أن ما يقدمونه بعيد تماما عن الفن لأنهم فقراء فن، وليس لديهم ما يقدمونه، ودائماً يعتمدون على سرقة مجهود الفنانين الحقيقيين". وفق "سبوتنيك بالعربية".

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وسبق وحذفت يوتيوب، أغنيتان للنجم شاكوش، هم "بنت الجيران" و"عود البطل"، بسبب حقوق الملكية واستخدام لحن لاغنيات أخرى، قبل أن تتم إعادة بثها مجددا.