جميلة عوض تتصدر غوغل بعد كشف مرضها "لازم أعيش"

تصدرت الفنانة المصرية جميلة عوض، محركات البحث "غوغل"، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلها "إلا أنا لازم أعيش"، بطولة أحمد خالد صالح.

وشهدت أول حلقة من حكاية "لازم أعيش" بمفاجأة زادت الجمهور تشوقا، وهى احتفال أحمد خالد صالح بعيد ميلاد خطيبته وتقديم هدية لها وهى فستانا وأراد أن ترتديه ليراه عليها ولكنها كشفت لجمهورها حقيقتها التى تخفيها على خطيبها وهى أنها مريضة بالمرض الجلدى "البهاق".

وانطلقت يوم أمس السبت، الحلقات الأولى من مسلسل "إلا أنا" وحكاية "لازم أعيش" للفنانة جميلة عوض على إحدى المنصات الرقمية، وقناة dmc الفضائية، والحكاية من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنوروسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامرمرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتألف مسلسل "إلا أنا" من 6 حكايات منفصلة، كل واحدة تعرض فى 10 حلقات، ولكل منها مؤلف ومخرج وبطلة.

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وجميع الحكايات مقتبسة عن قصص وأحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التى تهم المجتمع المصرى.

وعرض مؤخرا، لجميلة عوض فيلم "بنات ثانوى" الذى يشارك فى بطولته مى الغيطى، هدى المفتى، هنادى مهنا، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبى، تامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكى. وفق ما أورد موقع "اليوم السابع".

وجدير بالذكر، أن جميلة عوض، ممثلة مصرية، لفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التلفزيوني تحت السيطرة في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.