تراند اليوم : آنجي خوري تعرض مؤخرتها بوقاحة فعاقبها الإنستغرام – صورة

نشرت السورية آنجي خوري فيديو أظهرت فيه مؤخرتها بقرف وارتدت البيكيني الأسود داخل أحد المسابح الخاصة.

هذه السورية أساءت لسوريا التي لم تنجب مثلها من قبل، بل كل السوريات محترمات علنًا على الأقل، ولا تعتمدن على أجسادهن بل على ثقافتهن أو على أمومتهن أو على نجوميتهن وبكل إحترام بعيدًا عن الإبتذال.

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آنجي لم تتعلم بعد حتى بعد سجنها في دبي وسوريا بل تكمل بمسيرتها اللا أخلاقية على السوشيال ميديا معتقدة بأنها ستصبح شخصية مشهورة.

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تعرف هذه الفتاة إنها جعلت من نفسها سلعة يستفيد منها المكبوتين جنسيًا عبر مشاهدة فيديوهاتها المقرفة وصورها السيئة، لكنها سعيدة بالشهرة المؤقتة.

الإنستغرام عاقبها وعاقب تصرفاتها التي تسيء للمرأة السورية المناضلة والمحترمة، وحذف الفيديو الوقح لأنها لا يتناسب مع قانون الإنستغرام وشروطه.