خطأ يثمر عن 2 مليون دولار

اشترى سمير مزاحم 56 عاماً بطاقة اليانصيب عن طريق الخطأ، دون أن يعلم أن هذه البطاقة ستقلب حياته رأساً على عقب ويصبح من أصحاب الملايين.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، الجمعة الماضية، أن مزاحم يسكن في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن، وكان يحتفظ برقم تذاكر اليانصيب في تطبيق بهاتفه الشخصي، وفي إحدى المرات تذكر أنه اشترى بطاقة إضافية على غير العادة دون أن ينتبه. وفق موقع "مزمز"

وأوضح المواطن مزاحم في البداية بالضيق، إذ اعتقد أنه بدد أمواله القليلة على بطاقة خاسرة عن طريق الخطأ.

وفي لحظة واحدة عاد لتطبيق هاتفه في وقت لاحق، وقارن أرقام التذكرة مع الأرقام الفائزة. صعق من حجم المفاجئة والتي كان محتواها أنه: ربح مليوني دولار أميركي.

وقال سمير مزاحم إنه لم يصدق أن الأمر حقيقي، واستغرق الموضوع أياماً حتى استوعب عن الخطأ الذي ارتكبه أثمر عن مليوني دولار.