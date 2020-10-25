شاهد.. من هي جورجينا طواف صاحبة أجرأ إطلالة على سجادة الجونة الحمراء

تصدرت الفنانة المصرية الصاعدة، جورجينا طواف، حديث نشطاء مواقع السوشيال ميديا، بأجرأ إطلالة لها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي.

وتداول النشطاء، الاجتماعي صورة الممثلة الصاعدة جورجينا طواف، وتساءلوا عن شخصيتها وأعمالها وسبب دعوتها للمهرجان.

فيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن جورجينا طواف، صاحبة أجرأ إطلالة في أول أيام الجونة السينمائي.

- دخلت عالم التمثيل عام 2019 من خلال مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد.

- كررت التجربة في نفس العام من خلال مسلسل "حواديت الشانزلزيه" وقدمت شخصية "أماني".

- العمل الثالث والأخير لجورجينا كان في رمضان الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا.

- نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة على Instagram الذي يتابعها عليه 433 ألف متابع.

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- راقصة باليه مصرية شابة في العشرينيات من عمرها، اسمها بالكامل جورجينا جوزيف طواف.

- مهتمة بالسفر وعاشقة للتصوير وتعمل أساسا كموديل ولها مشاركات في تجارب إعلانية.

- تجيد الغناء باللغة الإنجليزية.

- دخلت عالم الفن من خلال المخرج مصطفى فكرى الذي اختارها للمشاركة في "الزوجة 18" بسبب فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن مشاركتها هذا العام في مهرجان الجونة أكدت جورجينا طواف إن أجواء المهرجان عظيمة وعلى أعلى مستوى في مختلف النواحى. وفق ما أورد موقع "في الفن".

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