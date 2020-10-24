شاهد: روسي يحرق سيارته المرسيدس بعد عام من شرائها لهذا السبب!!

أقدم مواطن روسي على حرق سيارته المرسيدس من نوع GT63 والتي تبلغ قيمتها أكثر من 170 ألف دولار، قبل أن يقوم بنشر مقطع فيديو حرق السيارة على قناته في موقع يوتيوب.

وظهر المدون الروسي ميخائيل ليتفين في الفيديو وهو يقود سيارته المرسيدس في حقل زراعي يعم بالخضار، ثم قام بعد ذلك بإخراج عبوة بنزين من صندوق السيارة وسكبها على السيارة، قبل أن يقوم بإشعالها بطريقة مريبة وغريبة

وقال المدون معقبًا على حريق السيارة: "في رأيي، الفكرة – النار! هذا كل شيء"، لكن المفاجئ بعد حرقه سيارته الثمينة كان في ذهابه لتناول الطعام وكأن شيئًا لم يحدث. وفق روسيا اليوم.

وأفادت المصادر بأن ليتفين، اقتنى السيارة المرسيدس في مايو 2019، وبعد مرور بعض الوقت، بدأت المرسيدس تتعطل باستمرار وتظهر مساوئها، وهذا كان كفيلًا باندلاع خلاف بين الملك ووكيل بيع السيارات.