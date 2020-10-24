شاهد: مشاجرة بالسواطير ودعس بالسيارات في الكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 24 اكتوبر 2020، بمقطع فيديو مثير يظهر مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشبان في أحدى محافظات الكويت.

ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة نشبت بين مجموعة من الشباب وصلت إلى حد محاولات الدهس والقتل بالسواطير في منطقة أبو فطيرة، بمحافظة مبارك الكبير في دولة الكويت.

وبين الفيديو 4 شُبان يتشاجرون بالسواطير وبجانبهم سيارتين، فتتحرك إحداهما وتحاول دهس أحد الشبان، لتُلاحقها السيارة الأخرى وتصدمها وتلتصق بها، في مشهد مُروع وخطير أدى أيضاً إلى أضرار واضحة في السيارتين، وفقا لموقع "المصريون".

وطالب النشطاء الغاضبين مما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، السلطات الكويتية بضرورة تحديد هوية الجناة والقبض عليهم ومحاكمتهم لردع الخارجين عن القانون.