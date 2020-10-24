مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر، إذ تنشر لكم وكالة سوا الاخبارية، اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، رابط بث مباشر لمباراة الكلاسيكو النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ويلتقي برشلونة ضد نظيره ريال مدريد اليوم ضمن مواجهة حامية الوطيس على ملعب الكامب نو، وسط ترقب كبير من قبل محبي وعشاق الدوري الاسباني بعد استأنف المباريات قبل عدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحف اسبانية رياضية، إن مباراة الكلاسيكو النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة تقام بدون حضور جمهور، وذلك من ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة اللاعبين والجمهور.

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مباراة الكلاسيكو النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، تأتي في إطار مباريات الجولة الـسابعة من الليجا لموسم 2020 – 2021.

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

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وبحسب لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، كالآتي:

تشكيلة ريال مدريد: كورتوا، ميندي، راموس، فاران، ناتشو، كروس، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، بنزيمة وفينيسيوس.

تشكيلة برشلونة: نيتو، ألبا، بيكيه، لينغليت، دست، بوسكيتس، دي يونغ، كوتينيو، فاتي، ميسي غريزمان.



وكانت رابطة الليجا، حاولت الموسم الماضي إقامة كلاسيكو الذهاب الساعة 1 ظهرًا، قبل أن يتم تأجيل اللقاء؛ بسبب المظاهرات في إقليم كتالونيا، حيث يحتل نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني حاليا برصيد 10 نقاط، في حين يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ولكن بمباراة واحدة أقل عن "المرينغي".

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين بتوقيت الشتوي الجديد الذي تم تفعيله اليوم من قبل الجهات المختصة، والساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، والساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي ودبي.