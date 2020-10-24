تراند اليوم : ما الفوائد من وجهة نظرك التي عادت على الاجهزه الذكيه

ما الفوائد من وجهة نظرك التي عادت على الاجهزه الذكيه والمستخدمين من وجود متاجر التطبيقات، في مادة الحاسب للصف الثاني الثانوي وبالتحديد في درسي الاجهزة الذكية وتطبيقات الاجهزة الذكية في الفصل الدراسي الثاني قد ورد هذا السؤال حاملاً الرقم ثمانية من بين الأسئلة العامة على هذين الدرسين والذي يتساءل عن الفائدة التي تعود على الواحد منا، من حيث توفر وجود متاجر خاصة بالتطبيقات وما وفرته هذه المتاجر من فائدة للاجهزة الذكية والمستخدمين في آنٍ واحد، فالتطبيقات لها أثر بالغ في انتشار الأجهزة الذكية واقبال المستخدمين عليها وهو ما يتمحور فيه إجابتنا لسؤال ما الفوائد من وجهة نظرك التي عادت على الاجهزه الذكيه .

ما الفوائد من وجهة نظرك التي عادت على الاجهزه الذكيه والمستخدمين من وجود متاجر التطبيقات

إجابة سؤال ما الفوائد من وجهه نظرك التي عادت على الاجهزه الذكية والمستخدمين من وجود متاجر التطبيقات ؟ هي :

تعتبر التطبيقات من الأمور التي تتميز بها الاجهزة الذكية لكونها تضفي لها الكثير من الفائدة والسهولة في الاستخدام من قبل المستخدمين وهو ما يسهم في إقبال المستخدمين على إقتنائها، هذا بخلاف كون متاجر التطبيقات غنية بكافة البرامج التي تتناسب مع مختلف اهتمامات واحتياجات وميول المستخدمين وهو ما جعل من توفرها في الاجهزة الذكية امر لا يمكن الاستغناء عنه.

نأمل ان يكون ما تقدم من إجابة سؤال ما الفوائد من وجهة نظرك التي عادت على الاجهزه الذكيه على النحو الأمثل والمرجو من قِبلكم.