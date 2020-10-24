تراند اليوم : فوائد الخس الصحية للجسم و الرجيم...

نقد لكم فوائد الخس الصحية للجسم و الرجيم، يعتبر الخس من أكثر الخضروات انتشاراً في الوطن العربي، حيث نلحظ حضوره بشكل كبير ي أغلب الأطباق الشرقية و حتى الغربية، لما له من الفوائد الكبيرة، وقد يعزف العديد من الأشخاص عن تناوله أو لا يلقون له اهتماماً كبيراً وذلك لأنهم يجهلون فوائد الخس الكثيرة للجسم، والتي سنعرضها لكم من خلال هذا الجمهور.

فوائد تناول الخس يوميا للجسم

يحتوي الخس على العديد من الفيتامينات و المكملات الغذائية، والتي من خلالها تعود على الجسم بالفوائد العديدة و التي يمكن أن نشملها فيما بلي :

من فوائد الخس أنه يحتوي على الألياف و يكون سعراته الحرارية قليلة، فبالتالي يساهم بشكل كبير في انقاص الوزن.

يعمل الخس على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي فهو يقي من امراض القلب و تصلب الشرايين.

يعمل الخس على خفض نسبة السكر في الدم، وبالتالي فهو من أبرز الخضروات التي تقي من الاصابة في مرض السكري.

من فوائد الخس أنه يعمل على الوقاية من السرطان، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في التخلص من السموم.

يعمل الخس على توازن الأملاح في الجسم، فهو يحتوي على كميات قليلة من الصوديوم و غني بالبوتاسيوم، وبالتالي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

ومن فوائد الخس الكبيرة أنه يعمل على انتاج كريات الدم الحمراء في الدم، فهو يحتوي على الحديد الذي يساعد في علاج فقر الدم.

يعمل الخس على تنشيط دورة الخلية في الجلد، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين (أ)، وبالتالي يساهم في تنشيط الجلد.

يحتوي الخس على فيتامين (K)، والذي يلعب دوراً كبيراً في تقوية الشعر، ويساهم في علاج تساقط الشهر.

يعتبر الخس مفيد جداً للحامل، فحو يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد في تشكل ال DNA، وبالتالي يقي من التشوهات التي من الممكن ان تصيب الجنين.

يساهم الخس في الوقاية من الاصابة في سرطان الرئة، وخصوصاً لدى المدخنين.

ومن فوائد الخس العديدة أنه يساعد على تليين المعدة و التخلص من مشاكل الامساك، وذلك لما يحتوي من نسبة كبيرة من الألياف و الماء.

يساعد أيضاً الخس في حماية كبار السن من فرصة الاصابة في مرض الزهايمر.

كما أن أوراق الخس عند تناولها تساعد في علاج مرض السعال الديكي الذي يمكن أن يصاب به الأطفال.

يساهم الخس في مساعدة الجسم على الاسترخاء، فمن فوائد الخس أنه يساعد على النوم و التقليل من الأرق.

كانت هذه أبرز فوائد الخس الصحية للجسم و الرجيم، التي يمكنكم الاستفادة منها في تناول الخس بشكل دوري، حيث يسهل الحصول على الخس في العديد من بلدان العالم، فهو يتوافر بكثرة و بأسعار في متناول الجميع، فهو يعتبر من الخضروات الشعبية كثيرة الاستهلاك في العديد من بلدان العالم، وذلك لما له من فوائد عديدة، ويمتاز بتناوله المباشر و بدون طهي.