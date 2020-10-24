تراند اليوم : ما هي فوائد الحاسوب للاطفال

فوائد الحاسوب للاطفال..

هناك العديد من الفوائد للحاسوب التي يمكن ان يستفيدها الاطفال في حياتهم، واقبالهم على كل ما هو جديد يدل على حبهم لهذه الامور، حيث هناك الكثير من الامور الحياتية التي يتعلمها الطفل منذ الصغر ويحاول تقليد الكبار فيها، ومن هذه الامور استخدام الحاسوب، ومن اهم فوائد الحاسوب للاطفال ما يلي :

استخدام الطفل للحاسوب والتعرف على البرامج التعليمية في الحاسوب تعمل على زيادة تقنية التخيل والرؤية عنده، مما يساعده على ممارسة الحياة مبكرا، وذلك مثل ما قاله اينشتاين ان الخيال اكثر اهمية من المعلومات .

استخدام الطفل لجهاز الحاسوب يعطيه نوعا من التحكم في تسلسل مستوى البرنامج، مما يشعره بالثقة بالنفس.

كما يساعد الطفل على التفكير المنطقي والتحليلي لانه يرسخ لديه مفهوم ان ادخال بيانات منطقية صحيحة يخرج به بنتائج مماثلة .

يعمل على تشجيع الطفل على استخدام اللغة وتطابقها مع الامور المرئية عبر برامج النص والصورة والصوت .

هناك العديد من النشاطات التي من الممكن ان يقوم بها الاطفال عند استخدام الحاسوب، مثل القيام باستخدام برنامج الرسم للرسم والتصميم، او استخدام برنامج الوورد من اجل الكتابة والتعبير عن خيالهم وكتابة القصص التي من الخيال، ووضع المغامرات مستخدمين برامج خاصة ورسم مناظر معينة تعبر عن مشاعرهم.

تدريب الاطفال على الاكتشاف يكون من خلال استخدامهم للحاسوب والاطلاع على البرامج المختلفة في الحاسوب مما تعرفهم على هذه البرامج الموجودة بالاخص البرامج التعليمية التي تساعدهم على الشور بالرضا والاستجابة في حالة حدوث خطا، واكتساب المهارات والمفاهيم المختلفة ، مما يكون رؤية ووضوح عند الاطفال.

تنمية قدرة الطفل على التميز البصري والتآزر اللفظي والبصري ليعد من المهارات التي يوفرها الحاسب الآلي

هذه بعض من الفوائد المهمة للحاسوب للاطفال، حيث ان استخدام الاطفال الحاسوب واستخدامه في الامور والبرامج المناسبة لعمرهم يساعدهم على التطور والتعرف على ما حولهم من امور مختلفة، لهذا يجب التعرف على ما يبحث الطفل على الحاسوب ووضعه له على سطح المكتب ليكون اكثر اطلاع على فوائد الحاسوب للاطفال .