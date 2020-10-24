تراند اليوم : اهمية وفوائد الصوديوم لجسم الانسان

فوائد الصوديوم لجسم الانسان..

هناك اهمية كبيرة للصوديوم في جسم الانسان مثله مثل العناصر الاخرى، ويلعب الصوديوم دور مهم في حركة عضلات الجسم، حيث ان هذه العملية تحتاج الى الصوديوم كي تنجح، كما ان للصوديوم دور في الاعصاب التي تقوم بنقل الاشارات الى ومن الدماغ، وهذه الاشارات تتمثل في الاحساس مثل عندما يلمس الانسان شيئا بيده، او نقل الاشارة من العين الى الدماغ لكي يترجمها الى صورة، ولا يمكن نقل الاشارات الكهربائية الدماغ بدون الصوديوم.

ويعمل هذا العنصر، الذي يتم الحصول عليه بشكل اساسي من ملح الطعام، على المحافظة على توازن سوائل الجسم التي دورا مهما في اعضاء الجسم المختلفة.

ويؤدي زيادة استهلاك الصوديوم عن الحد المطلوب الى مشاكل في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم والتي لها مضاعفات خطيرة على القلب والدماغ وقد يسبب سكتة دماغية. ولذلك يجب الحذر من كثرة تناول ملح الطعام، وشكل طبيعي فان الماء والاطعمة التي ناكلها بشكل يومي تكون كافية لمد الجسم بالصوديوم الذي يحتاجه.

ويفضل ان يبتعد لاعبي كمال الاجسام عن تناول الاطعمة التي تحتوي على الصوديوم او ملح الطعام لان ذلك لا يعتبر امرا مفيدا لهم كاشخاص يريدون بناء عضلات، لان وجود الصوديوم في الجسم يؤدي الى كثرة الماء وبالتالي التقليل من كفاءة التمارين الرياضية التي يقوم بها اللاعب.