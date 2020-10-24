تراند اليوم : بحث عن الهاتف النقال وفوائده..

فوائد الهاتف النقال

إذا تحدثنا عن فوائد الهاتف النقال، نجدها كثيرة، ولا يُمكن حصرها، لكن سنتحدث عن أأهم الفوائد في أمثلة عديدة ومنها: أكثر إستخدامات الجوال إنتشاراً بين الناس في مختلف أنحاء العالم، هو للتواصل مع الأهل والأصدقاء عن طريق خطوط الإتصال التي تُتيحها شركات الإتصال المُنتشرة في كل دولة بالعالم، حيث نستطيع أن نتواصل مع من نريد من الأصدقاء أو الأهل في أي مكان يتواجدون به، لكن بالطبع فإن ذلك يحتاج تكاليف، تختلف فروقات أسعارها محلياً ودولياً.

أهمية الهاتف النقال في نقل الاخبار

أما الميزة الثانية، فمع التكور التكنولوجي الذي أستحدثته الشركات المُصنعة للجولات، أُضيفت ميزة الإتصال بالإنترنت بكل مباشر، حيث نستطيع من خلال هذه الخدمة، معرفة أرقام الإتصال المجهولة لدنيا، مثل أرقام المطاعم والفنادق وعنواينها والأمر ينطبق كذلك على الشركات والمحلات، وإتجاهات الطُرق، وتصفح الكثير من المعلومات وإثراء ثقافتنا، كما يُمكن من خلال الجوال تصفح المواقع الإخبارية، والتعرف على الأخبار المحلية والدولية والإقليمية، وكافة الإهتمامات التي نبحث عنها.

استخدام تطبيقات الهاتف النقال

وشمل تطور الهاتف النقال، تطوير تطبيقات وبرامج تتناسب مع الجوال، منها تطبيقا الألعاب التي يتم تحميلها عبر تطبيقات الغنترنت المختلفة، وشراء السلع والخدمات عبر المواقع أو التطبيقات المُتاحة على شبكة الإنترنت، ومتابعة المباريات المفضلة لفرقنا، وأيضاً الإتصال مع الأهل والأصدقاء عبر مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستغرام وواتس أب وفايبر، حيث سهل الجوال وفتح لنا قنوات إتصال عديدة، ووفر علينا تكاليف أسعارها، حيث نستطيع الإتصال بإستخدام هذه البرامج بون تكاليف، فقط كل ما تحتاجه هو الإتصال بنقطة الواي فاي.

Advertisements

اضرار الهاتف النقال

وعلى الرغم من فوائد الهاتف النقال إلا أن له الكثير من الأضرار التي قد تؤثر على صحة الإنسان، وعلاقاته الإجتماعية، وأمور كثيرة نوجزها لكم مختصرة في مثالين، حيث من الممكن أن يعيق الجوال التواصل البشري الحقيقي، فقد يعتمد مستخدمه التواصل مع أصدقاء وهو جالس في البيت، دون القيام بواجبه الإجتماعي، مثل الذهاب لتهنئة صديقه بمناسبة معينة، ويعاني من هذا الأمر كذلك الأطفال الذين أههملت أمهاتهن دورهن في تربيتهن أو الإهتمام بهم، بسبب إنشغالهن مع صديقاتهن على الفيس بوك وغير ذلك من وسائل الغتصال والتواصل، التي قد تصل إلى درجة الإدمان.

اقرأ أيضاً

ومن أضرار الجوال كذلك، حوادث السير التي تسبب بها، فقد سجلت الكثير من الحوادث الناتجة عن قيادة أشخاص لسياراتهم وهم يستخدمون الهواتف أثناء قيادتهم، حتى أصبح إستخدام الجوال أثناء القيادة مخالفة يعاقب عليها القانون .