تراند اليوم : فوائد شرب الماء الدافئ على الريق

فوائد شرب الماء الدافئ على الريق، حيث يحمل الماء الكثير من المعادن والعناصر المهمة لجسم الانسان، والماء الدافيء له العديد من الفوائد التي تعود على الجسم حين نقوم بشربه على الريق اثناء الصباح، هذا الامر الذي سوف نقوم بالتحدث عليه للتعرف على اهم الفوائد التي تعود على الجسم من شرب الماء الدافئ على الريق، وسوف نتعرف في هذه الجمهورة ايضا على فوائد شرب الماء الدافئ على الريق للتخسيس، وشرب الماء الدافيء على الريق للكرش، والتعرف على العناصر التي يمكن ان تضاف اليه لزيادة الفائدة وذلك مثل الليمون، والعسل وغيرها، تابعونا في هذه الجمهورة سويا لنتعرف على اهم فوائد شرب الماء الدافىء على الريق.

شرب الماء الدافئ على الريق

يعتبر الماء من اساسيات الحياة التي لا يمكن لها ان تستمر دونها، والتي تلعب دورا اساسيا في جسم الانسان حيث لا يمكن القيام بجميع الوظائف والاستمرار في الحياة دون الماء، لانه يشكل نسبة كبيرة من جسم الانسان والتي تتراوح ما بين 75% عند الاطفال الرضع الى 55% عند كبار السن مشكلا 50% الى 55% من جسم الانثى ، و55% الى 60% من جسم الذكر.

يعمل الماء الدافئ على تسريع عملية الهضمة في الجسم، حيث ان تناول اي كوب من الماء الساخن على الريق في كل يوم سوف يساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل افضل، كما يعمل على هضم الغذاء دون تعب ويسهل عمليات الجهاز الهضمي، ويساعد في حركة الامعاء في الجسم من الامساك، حيث يحتوي على عناصر مفيدة لك، خلافا للماء البارد الذي يؤدي شربه مع الاكل قبله او بعده الى عسر الهضم.

كما تساعد على تخفيف وتسكين الالام ويعمل على تسهيل عمليات تدفق الدم في الجسم بشكل افضل، وكذلك استرخاء عضلات الجسم وتسكين الامها.

كما ينشط الدورة الدموية ويذيب الدهون في الجسم .

تاخير ظهور علامات الشيخوخة، يساعد في تخليص السموم المؤدية الى الجلد ويحافظ على مرونة الجلد ورطوبته.

التخلص من الوزن الزائد فهو يساعد بشكل كبير الماء الساخن الى ارتفاع درجة حرارة الجسم، حرق السعرات الحرارية، كما يساعد في علاج مشاكل الانف والان والحنجرة، يمنع تشكل اي حصوات او ترسبات للاملاح في الكلى، وعلاج حموضة المعدة .

وهو علاج السعال وضغط الدم وفقر الدم والسمنة والربو والسل.

كيفية شرب الماء الدافئ على الريق

الماء الدافيء يجب ان يتم شربه على الريق على معدة خالية، وعندما نقصد الماء الساخن فاننا نعني به الماء الدافىء، وليس الماء الساخن، ويجب القيام بتناول 4 اكواب من الماء الدافئ على الريق، فبعد تناوله يجب عدم تناول اي طعام او اي شراب الا بعد مضى 45 دقيقة على الاقل، ويجب ان نتجنب تناول الاكل والشرب بعد كل وجبة طعام الا بعد ساعتين على الاقل .