تراند اليوم : ما فوائد محركات البحث

فوائد محركات البحث

تُقدم محركات البحث المُستخدمة عبر أجهزة الحواسيب، والمُرتبطة بالشبكة العنكبوتية الأشهر عالمياً “قوقل: العديد من الفوائد، نُبرز لكم أهمها في النقاط التالية:

تتُقدم للباحثين المعلومات الحديثة، فهي تقوم بتحديث البيانات والمعلومات التي يتم تخزينها في قاعدة بيانات محركات البحث وبصورة دورية أولاً بأول.

تُسهل محركات البحث عملية الوصول إلى أكبر وأشمل كم من المعلومات.

تُعتبر نقطة انطلاق للباحث عن معلومات معينة.

توفر الوقت والجهد في الوصول للمعلومة المراد الحصول عليها في غضون ثوانٍ.

وضع أكبر كمٍ من المعلومات ذات العلاقة بالبحث بين يدي الباحث.

تستعرض المواقع الأكثر ملائمة للمسوقين الإلكترونييّن.

تفتح الآفاق أمام المستخدمين لتحقيق الأرباح، كما هو الحال بمحرك جوجل.

طريقة عمل محركات البحث

يدور في ذهن مُستخدم الإنترنت، أو الباحث على الشبكة العنكبوتية الكثير من التساؤلات عن كيفية عمل محركات البحث، والنظم التي تعتمد عليها، وكيف تُقدم كل هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات، وما يجهله الباحث أن مُحركات البحث لديها الإمكانية في حفظ البيانات وتخزينها على صفحات الويب، في حين تُساعد الشبكة العنكبوتية بين الحين والآخر إلى إستعادة المعلومات التي يكون المُستخدم بحاجة لها، وتظهر بمجرد أن يبحث بكلمة أو أكثر في سياق الموضوع الذي يُنقب عنه، وتلعب محرك البحث دوراً مهماً في حل ثلاث مسائل أساسية وهي: