تراند اليوم : ما هو تعريف الالعاب الالكترونية وفوائدها واضرارها

تعريف الالعاب الالكترونية

الألعاب الإلكترونية أصبحت تشغل في وقتنا الحاضر المراهقين والشباب وكبار السن، في أوقات فراهم، وأحياناً على حساب دراستهم أو أعمالهم وأشغالهم، نظراً لأن هذه الألعاب تتسم بعوامل الشغف وااتشويق والأكثر من ذلك التحدي، فمن الممكن أن تسرق الوقت منا دون دراية، لأننا إنغمسنا في الإثارة والتشويق، وتُعرف الألعاب الإلكترونية على أنها عبارة عن مجموعة من الألعاب المتنوعة يتم ممارستها عن طريق إستخدام الحاسوب والأجهزة الذكية، ويوجد كثير من الأشخلص يعتقدون أن ألعاب الفيديو هي الألعاب الإلكترونية، لكنها جزء منها، بل أهم لعبة وأكثرهامتعة من بين مجموعة الألعاب الإلكترونية .

فوائد الالعاب الالكترونية

الألعاب الإلكترونية تعود بكثير من الفوائد على ممارسيهاو وخصوصا الأطفال لكن دون الإفراط بإستخدامها، وتتمثل هذه الفوائد على النحو الآتي

الالتزام بالتعليمات

الخضوع للأوامر

تنمية المنطق

القدرة على حل المشكلات

الاعتماد على الذات.

تُنمي القدرات الذهنية والعقلية

التحكّم بالأعين واليدين مرة واحدة

القيام بمهام عديدة في آن واحد.

تُعلم سرعة البديهة

تُعلم إدارة الموارد

تُعلم التحليل

القدرة على التخطيط.

تُقوي الذاكرة، عن طريق التنويع في ممارسة هذه الألعاب.

تُستخل الألعاب الإلكترونية في مجالات التعليم والتعلم، حيث يتم إستخدامها كوسيلة تعليمية مُسلية وسهلة.

تُستخدم كأداة للمحاكاة وتعليم الأمور الصعبة والمُعقدة، مثل ألعاب صيانة السيارات والطيران.

اضرار الالعاب الالكترونية..

الإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية وكذلك الإستخدام الخاطئ لها، يؤدي إلى أضرار كثيرة تُصيب الطفل،وربما من حوله، وتتمثل هذه الأضرار في النقاط الآتية: