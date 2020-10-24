تراند اليوم : ابحث في مصادر التعلم عن فوائد النفط في حياتي اليومية

نُقدم إجابة سؤال ابحث في مصادر التعلم عن فوائد النفط في حياتي اليومية من أسئلة كتاب الإجتماعيات للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني منهاج سعودي، إجابة هذا السؤال تعتمد على ترسيخ المعلومات التي فهمها الطالب في الحصص الدراسية الي تتعلق بالدرس، وتوظيفها في الإجابة عليه، وذكر فوائد النفط في حياته اليومية.

فوائد النفط في حياتي اليومية..

حل كتاب الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني سؤال ابحث في مصادر التعلم عن فوائد النفط في حياتي اليومية.

الاجابة:

1- نحصل منه على المحروقات.

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2- يدخل النفط في مجال الطب.

3- يدخل النفط في عملية الصناعة.

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