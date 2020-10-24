تراند اليوم : أب يجد ابنه في مكان غريب بعد 9 شهور من اختطافه

بكين- الخليج 365:

تمكّن رجل في الصين من إنقاذ طفله بعد تسعة أشهر على اختطافه على يدّ عصابة من تجار البشر.

وتسللت هذه المجموعة إلى منزل العائلة في أثناء تواجد الوالد في العمل واختطفت الطفل تشنغ جيافو (6 أعوام) عندما كان برفقة شقيقته الكبرى.

ولم يكلّ الأب في بذل الجهود للبحث عن طفله المختطف على مدى أكثر من تسعة أشهر، وشاء القدر أن يرصد الوالد ابنه بالصدفة أثناء تجوله في أحد المراكز التجارية.

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فلمحه برفقة ثلاثة أشخاص، فهجم عليهم وسحب الولد من وسطهم، ليبلغ بعدها الشرطة بمكان الخاطفين.

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وتبيّن في التحقيقات أنّ الرجال الثلاثة كانوا تابعين لمجموعة من تجار البشر وكانوا يخططون لبيع الطفل إلى أسرى أخرى.