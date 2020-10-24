تراند اليوم : عندي ظروف .. كليب غنائي فاضح يجتاج مصر ويلاحقه الأمن

القاهرة/الخليج 365/عقب ساعات قليلة من انتشار كليب غنائي فاضح أطلقته المطربة شيما أحمد، ويحتوي على عبارات فاضحة وإيحاءات جنسية وغير أخلاقية، بدأت السلطات المصرية التحقيق في الفيديو.

وأكد مصدر أمني مصري أن مباحث الآداب تقوم حاليا بتفحص فيديو أغنية "عندي ظروف" للمطربة شيما أحمد تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مضيفا أن فحص الفيديو سينجم عنه معرفة وتحديد الأفعال والتصرفات والإشارات غير الأخلاقية التي قامت بها المطربة تمهيدا لتقديمها للمحاكمة.

من جانبه، تقدم الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه المطربة بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

وذكر لـ"العربية.نت" أن الفيديو يحتوي على العديد من الإيحاءات الجنسية، إضافة إلى الرموز التي تشير إلى الرذيلة، وتجسد خلاله المطربة دور معلمة في مدرسة للشباب، وهو ما يعتبر خدشا للحياء العام وتحريضا على الفسق والفجور طبقا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

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وقال إن مثل هذه الأعمال تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصري، وتعمل على هدم القيم بين الشباب، مطالبا بفتح تحقيق مع المطربة ومنتجي الكليب.

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يذكر أنه ليست هذه هي الأزمة الأولى التي تتسبب فيها المطربة شيما، حيث ظهرت قبل أيام في حفل مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، وكانت ترتدي فستانا غير لائق، الأمر الذي تسبب في الهجوم على الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، ودفعه للتأكيد على كون المطربة لم تكن مدعوة، وأنه قام بطردها فور رؤيتها بهذا الفستان.