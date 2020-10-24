تراند اليوم : بالفيديو.. شيرين رضا تشعل الجماهير بدور مريم العذراء بـ"موسم صيد الغزلان"

وكالات/الخليج 365/

أثارت الفنانة رضا صدمةً في صفوف محبيها وجماهيريها بعدما نشرت صورة لها عبر الفيس بوك، وهى ترتدى ملابس السيدة العذراء، وهى الشخصية المقرر أن تجسدها ضمن أحداث الفيديو كليب الدعائى لرواية "موسم صيد الغزلان".

الصورة كانت فكرة الكاتب أحمد مراد الذى قرر الدعاية لأحدث رواياته عبر وسيلة ترويجية جديدة، وهى عرض فيديو كليب غنائى يرصد فيه تفاصيل روايته الجديدة، واستكمالًا للدعاية اختار شيرين رضا باعتبارها الفنانة الأكثر جراءة وجدلاً الآن.

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ونالت الصورة التى نشرتها شيرين رضا استياء الجمهور، خاصة وأن آخر مشاركة لها كانت فى كليب 3 دقات وارتدت فيه مايوه، ما اعتبره الجمهور ازدواجية وإهانة للذات المقدسة.

الأغنية بصوت الفنان هاني الدقائق أحد أعضاء فريق مسار إجباري من كلمات آمار مصطفى وألحان هاني الدقاق ومحمد الفرا، ومن إخراج أحمد رشيد.