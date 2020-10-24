تراند اليوم : العراقيون غاضبون من ملكة جمالهم.. والسبب !!

بغداد- الخليج 365:

أعرب العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العراق عن غضبهم من صورة نشرتها سارة عيدان ملكة جمال العراق لعام 2017، على هامش مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون بالولايات المتحدة.

وكانت سارة عيدان التقطت صورة سيلفي مع منافستها الإسرائيلية هدار جندلسمان خلال المسابقة، ونشرتها على حسابها في موقع "انستغرام" وذيلتها بتعليق جاء فيه: "تحية سلام وحب من ملكتي جمال العراق وإسرائيل"، وهي الصورة التي انهالت عليها العديد من التعليقات الغاضبة.

وبعد مرور ساعات عادت عيدان ونشرت تعليقا على حسابها أكدت فيه أن المتسابقة الإسرائيلية سلمت عليها وأعربت لها عن أملها بأن يعم السلام.

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وأوضحت عيدان أن الصورة لا تعني تأييدا لحكومة إسرائيل أو سياستها، كما قدمت الاعتذار لكل من اعتبرها إساءة للقضية الفلسطينية.وهذه هي أول مرة منذ 45 عاما التي ستشارك فيها مواطنة عراقية في مسابقة "ملكة جمال الكون" التي ستقام في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمدينة لاس فيغاس.

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وسارة عيدان من مواليد 1990 في بغداد، وتصف نفسها بأنها مغنية وكاتبة أغان وعازفة، وحصلت على فرصة للسفر إلى الولايات المتحدة، حيث نالت لقب ملكة جمال العراق في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي.