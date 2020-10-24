تراند اليوم : إيرادات فيلم الكوميديا العائلى Daddy's Home 2 تصل إلى 36 مليون دولار حول العالم

وكالات/الخليج 365/

حقق فيلم الكوميديا العائلى Daddy's Home 2 بطولة النجمين ويل فاريل ومارك ويلبرج، إيرادات بلغت لأكثر من 36 مليون دولار أمريكى، بعد عرضه فى أكثر من 3,575 دور عرض سينمائى حول العالم، وفقًا لما ذكره موقع "بوكس أوفيس موجو" الأمريكى.

الفيلم ينتمى لفئة الكوميديا العائلية، ومن إنتاج استوديوهات باراماونت السينمائية، ومن تأليف جون موريس، وإخراج شين أندرز، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، ويل فاريل، مارك ويلبرج، ميل جيبسون، ليندا كارديلينى، جون سينا، أليساندرا كورين امبروزيو، اوين فاكارو، سكارليت إستفز، جون ليثجو.

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