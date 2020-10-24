تراند اليوم : بالفيديو.. فتاة خارقة الجمال تبيع عذريتها لرجل أعمال إماراتي بـ 3 ملايين دولار

عرضت فتاة أمريكية عذريتها للبيع من أجل الحصول على تكاليف سفرها ودراستها، في قرار وصفته بأنه شكل من أشكال تحرر المرأة، وكان المشتري رجل أعمال إماراتي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها فتاة ببيع عذريتها حيث ظهر هذا التوجه عبر شبكة الإنترنت منذ 12 عاما، ومن خلال الموقع الإلكتروني المتخصص "Cinderella Escorts"، باعت الأمريكية جيزيل، البالغة من العمر 19 عاما، عذريتها لرجل إماراتي مقابل مبلغ قيمته 2.5 مليون يورو.

ووفقا للموقع، فإن المزاد شهد عروض طلب كبيرة، وكان الفوز بالنهاية لرجل أعمال إماراتي تغلب على أحد الممثلين من هوليوود بفارق بسيط.

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وقالت الشابة التي تشارك ببعض عروض الأزياء إلى جانب دراستها، إنها قررت التسجيل في الموقع الذي يتخذ من ألمانيا مقرا له، من أجل دفع الرسوم الدراسية والسفر، وقالت في تصريح لها نشرته صحيفة ديلي ميل: "لم أكن أتخيل أبدا أن العرض سيسجل رقما كبيرا.. إنه حلم يتحقق".

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مضيفة أن بيع عذريتها لا يشكل أي مشكلة أخلاقية لها، بل على العكس، إنها ترى في ذلك علامة على تحرر المرأة: "في الحقيقة، إن المرأة بإمكانها أن تفعل ما تريد بجسدها وأن تعيش حياتها بشجاعة، ولها الحرية في اختيار حياتها الجنسية، وعلى الرغم من الانتقادات فإن ذلك علامة على التحرر".

وبحسب موقع ديلي ميل، فإن صاحب الموقع سيحظى بـ20% من قيمة الصفقة.