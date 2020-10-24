تراند اليوم : تفاصيل الاعتداء على شاب معاق بالأحساء

الرياض/الخليج 365/

كشفت صحيفة سبق السعودية، تفاصيل اعتداء عدد من الأشخاص على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى البلدات بمحافظة الأحساء، وتبيَّن أن الأشخاص حاولوا إركاب الشاب السيارة بالقوة الجبرية إلا أن الشاب قاوم ذلك، وصادف مرور مارة في الشارع.

وذكرت مصادر أن الحادثة وتصويرها وقعا قبل أسبوع، وقبل يومين انتشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الاعتداء على الشاب أثناء عودته من السوق الشعبي الذي يعمل به. فيما أضافت المصادر بأن الشباب المعتدين على الشاب من البلدة نفسها.

Advertisements

اقرأ أيضاً

وقد صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة لما تم رصده بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو متداول، يظهر فيه عدد من الأشخاص يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى البلدات بمحافظة الأحساء، فإنه بفضل من الله وتوفيقه تم تحديد هوية المعتدى عليه في ظل عدم توافر بلاغ للحادثة، كما تمكن المختصون بشرطة محافظة الأحساء من الكشف عن هوية الجناة، والقبض عليهم، وتبيَّن أنهم ثلاثة مواطنين في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، فجرى إيقافهم، واستكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة تمهيدًا لإحالتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.