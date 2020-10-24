تراند اليوم : توب شيف الموسم الثاني الحلقة 5 : شاهد منافسة مشتعلة

توب شيف الموسم الثاني الحلقة 5 هو النّسخة العربيّة لبرنامج المسابقات الأميركي المُنتمي لفئة برامج تلفزيون الواقع Top Chef الذي عُرض للمرّة الأولى في العام 2006 على شبكة قنوات Bravo.

يتنافس خلال 13 حلقة من البرنامج 15 شيف من أمهر طهاة العالم العربي من خلال تحدّياتٍ كثيرة ومتنوّعة إلى أن يتفوّق طاهٍ واحد على الآخرين ليكون أفضل شيف أو الـ Top Chef في الحلقة الأخيرة.

يتولّى تقييم عمل الطّهاة في البرنامج لجنة تحكيم مؤلّفة من ثلاثة من أكبر الطّهاة في العالم العربي وأشهرهم وهم الشيف الصّيني – المصري الشّهير بوبي شين، الشيف السّعوديّة منى موصلّي والشيف اللّبناني مارون شديد.

في كلّ حلقة، يتنافس الطّهاة من دبي على خوض اختبار يحدّده له أعضاء لجنة التّحكيم بالإضافة إلى أعضاء آخرين ينضمّون إليهم في كلّ حلقة وهم من المحترفين في مجال الطبخ وصناعة المأكولات. الرّابح في هذا الإختبار يضمن حصوله على حصانة ضدّ مغادرة البرنامج في الحلقة فيما لو خسر التحدّي المُقبل أو تسهيلات خاصّة له خلاله.

التحدّي الذي يخوضه المشتركون في كلّ حلقة بعد الإختبار، والذي يكون عادةً أكثر صعوبة منه، هو الذي يحدّد هويّة الشيف الذي يغادر الحلقة.

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ففي نهايته، يجتمع أعضاء لجنة التحكيم حول طاولة القرار ويقيّمون أمام الطهاة الأطباق فيختاروا أفضل طبق وأسوأ طبق، آخذين بعين الإعتبار آراء ضيوف الحلقة.

بذلك، يختار الحكّام رابحًا (أو أكثر) في كلّ تحدٍّ فيما يغادر الخاسر في التحدّي البرنامج بعد أن يُطلب منه أن "يجمع سكاكينه ويرحل".

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