تراند اليوم : الرقم 2 يحقق 10 ملايين درهم بمزادات اللوحات في الامارات

دبي/الخليج 365/ باعت شركة "الإمارات للمزادات"، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، 60 رقماً مميزاً للوحات المركبات الخاصّة من (الفئة الأولى)، بقيمة 58 مليوناً و403 آلاف درهم، خلال مزاد علني، مساء أمس السبت، وحقق الرقم (2) مبلغ 10 ملايين و100 ألف درهم، مسجلاً أعلى سعر في المزاد.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، حل الرقم (11) في المرتبة الثانية، بمبلغ ستة ملايين و440 ألف درهم، في حين سجل الرقم (10) المرتبة الثالثة، بقيمة خمسة ملايين و400 ألف درهم.

وشهد المزاد منافسة قوية على الرقم (22) من المزايدين، وتم بيعه بأربعة ملايين و50 ألف درهم، فيما تم بيع الرقم (17) بثلاثة ملايين و300 ألف درهم، والرقم (333) بقيمة مليون و600 ألف درهم، والرقم (60) بمليونين و950 ألف درهم، والرقم (1111) بمليون و50 ألف درهم، والرقم (200) بمليون و150 ألف درهم.

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ومن أبرز الأرقام التي سجلت أسعار مبيعات عالية، الرقم (999)، الذي بيع بمبلغ مليون و400 ألف درهم، والرقم (600) بقيمة مليون و20 ألف درهم، و(9999) الذي بيع بمبلغ 750 ألف درهم، والرقم (66666) الذي بيع بمبلغ 780 ألف درهم، والرقم (6666) بمبلغ 770 ألف درهم.

وقالت الصحيفة: إن المزاد عُقد بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاماً على تأسيس شرطة أبوظبي.

ونقلت الصحيفة عن قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي؛ إن طرح هذه الباقة من الأرقام المميزة في المزاد العلني، جاء انطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي الدؤوب على إسعاد المواطنين والمقيمين.