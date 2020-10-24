تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى سوريا 2018

موعد صلاة عيد الفطر فى سوريا 2018، رغم الجراحات والالام التي ينزفها الشعب السوري بسبب ما يسمى بالثورة، التي كانت كالخنجر في سوريا، وادت الى تقسيم سوريا واشتعال الحرب بين الفصائل المسلحة والنظام السوري، الا ان بعض السوريين لديهم الامل بان يكون المستقبل افضل، لهذا نراهم يحاولون التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في سوريا 2018، حيث ان املهم في هذه الحياة ممتد الى الشهر المبارك شهر رمضان، مع اقتراب النظام السوري من السيطرة على الاماكن التي تتواجد فيها التنظيمات، اصبح الجميع في داخله الامل الكبير لان يكمل حياته ومستقبله في هذه الحياة، وسوف نقوم في مقالنا بالتعرف على موعد صلاة عيد الفطر في سوريا 2018.

مواعيد صلاة عيد الفطر فى سوريا 2018

في كل عام تنتظر المدن السورية المختلفة العيد المبارك عيد الفطر، هذا العيد الذي فيه الامل الكبير بان تنتهي الازمة السورية والحرب الدائرة في سوريا والرجوع للعيش بامان وسكينة، واههما دمشق وحلب وحمص والقنيطرة وادلب وحماة وحسكة واللاذقية، والرقة والسويداء، وريف دمشق وطرطوس وغيرها من المدن السورية الجريحة التي تعاني من ويلات الحرب الدائرة بين النظام السوري والميليشيات المسلحة، من اجل عيش اجواء الاحتفال بهذا العيد المبارك الذي بقى له اسابيع قليلة، مع الاحتفالات الكبيرة التي كانت تشهدها سوريا، والجميع يتمنى الان عيش هذه الايام والرجوع اليها وسط الحرب الدائرة الان في سوريأ.

من المرتقب ان يكون موعد صلاة عيد الفطر في سوريا في تمام الساعة 5:40 دقيقة صباحا بعد الشروق بقليل، وذلك من اجل التجهيز والاستعداد لصلاة العيد في جميع المحافظات السورية وبدء تكبيرات عيد الفطر والبهجة بلحظات العيد السعيد.