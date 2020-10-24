تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى الكويت 2018 !!!!!!!!

موعد صلاة عيد الفطر فى الكويت 2018 يختلف عن غيره من الدول العربية، حيث ان خطوط العرض وخطوط الطول تختلف من دولة لاخرى، لهذا هناك كثير من الاشخاص يحاول التعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر في الكويت للعام 2018/1439، هذا العيد المبارك الذي ياتي بعد شهر مبارك وهو شهر رمضان المبارك، ويعتبر جائزة للصائمين والعاكفين في الشهر المبارك شهر رمضان، لهذا سوف نتعرف في مقالنا هذا على موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2018 لكي نكون قادرين على تجهيز انفسنا لهذا اليوم الجميل الذي ينتظره الكثير من الصغار والكبار في الكويت، وسوف نضع بكم كامل مواعيد صلاة عيد الفطر في الكويت 2018.

مواعيد صلاة عيد الفطر فى الكويت 2018

تتميز دولة الكويت بمساحتها الصغيرة التي تصل الى مايقارب 17 كيلو متر مربع، هذا الامر الذي جعل موعد صلاة عيد الفطر في جميع مناطق الكويت 2018 متساوي، حيث ان موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الجهراء 2018 هو نفسه موعد صلاة عيد الفطر في محافظة العاصمة، وايضا موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الفروانية هو نفسه في محافظة مبارك الكبير، ومحافظة الاحمدي، حيث ان الكويت تتساوى فيها مواعيد صلاة عيد الفطر، وتختلف فقط في الثواني من منطقة لمنطقة.

وبهذا يكون موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2018 في تمام الساعة 5:43 صباحاً .

مع بداية عيد الفطر في الكويت يتحول المناخ العام فيها الى الهيبة والوقار والاحتفالات العظيمة التي تستمر الى ثلاثة او اربعة ايام على التوالي، واليوم الاول يكون هو الاكثر اهمية، ويتم فيه غفر المظالم وتنظيف البيوت بشكل كامل وتزيينها بالاضواء واللوحات الضوئية الجميلة المكتوب عليها عيد مبارك، ولبس الجديد من الملابس، والزيارات والارحام، وزيارة المناطق الترفيهية الجميلة في الكويت والاستمتاع بعطلة مميزة وجميلة .