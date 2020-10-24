تراند اليوم : ما حكم التكبير في ليلة عيد الفطر ؟؟

ما حكم التكبير ليلة عيد الفطر

بعد أن علمنا حاجتكم ومسألتكم التي تمثلت في سؤال “ما حكم التكبير في ليلة عيد الفطر” رجعنا بالمصدر إلى كتب الدين الإسلامي الحنيف على مذهب أهل السنة والجماعة لنعلمكم بحكم التكبير ليلة والعيد، حيث وجدنا ان نص حكم التكبير في عيد الفطر كما يلي:

“التكبير في أيام العيد سنة، يوم عيد الفطر المبارك، ليلة العيد وصباح العيد حتى تنتهي الخطبة التي تخص أول أيام العيد، هذا في عيد الفطر، يستحب التكبير ليلة العيد وصباح العيد إلى انتهاء الخطبة من الإمام والمأموم وغيرهم، أما في عيد النحر فيستحب التكبير من أول شهر ذي الحجة، من أول شهر الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر، ثلاثة عشر يوماً، كلها محل تكبير، من أول يوم إلى نهاية اليوم التاسع العشر، إلى غروب الشمس، كله تكبير، وفيه يوم عرفة وما بعده يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد، التكبير المطلق في جميع الأوقات في يوم عرفة وما بعده، والمقيد عقب الصلوات الخمس، يكبر بعدها”.

الآن وبعد ان قدمنا لكم جواب شافي لمسألة “ما حكم التكبير في ليلة عيد الفطر” نتمنى أن تكونوا قد علمتم الفتوى الشرعية بشكلها النهائي ولتخبروا من حولكم بها.