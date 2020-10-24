تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى الاردن 2018 %

موعد صلاة عيد الفطر فى الاردن 2018، المملكة الاردنية الهاشمية التي تعتبر من الدول العربية الكبيرة المساحة، حيث تصل مساحتها الى 89،287 كم²، الامر الذي جعل التوقيت فيها يختلف من منطقة لاخرى، لذلك نجد ان الكثير من المواطنين الاردنيين في جميع انحاء الاردن يريدون التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في الاردن 2018، من اجل التجهيز والاستعداد لهذا العيد المبارك الذي ياتي بعد شهر رمضان المبارك مباشرة، وينتظره الاطفال والكبار من اجل الاحتفال به، حيث تبدا في هذا اليوم احتفالات عديدة وزيارات جميلة ورائعة مليئة بالهدايا المتبادلة، لذلك سوف نقوم عبر مقالنا التالي بالتعرف على موعد صلاة عيد الفطر في الاردن 2018.

مواعيد صلاة عيد الفطر فى الاردن 2018

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبعد عيد الفطر المبارك اصبح الجميع على وضعية استعداد لهذا الموسم الجميل الذي يعتبر من اجمل الايام، حيث يتم اقرار اجازات رسمية في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في جميع انحاء الاردن، واجازات المدرسة الخاصة بالطلاب ويستعد الجميع لعيد الفطر بشراء الملابس المختلفة والجميلة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في الاردن 2018 سوف يكون في تمام الساعة الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة 6:45 صباحا بتوقيت الأردن المحلي وذلك حسب الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت الأردن المحلي. “وفي الأخير نتمني لكم عيد مبارك سعيد ” ، نتمنى لكم عيدا سعيدا ومفرحا يعود على الامة بالخير والبركة.