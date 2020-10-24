تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى عمان 2018 !

موعد صلاة عيد الفطر فى عمان 2018، في الدين الإسلامي هناك عيدين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى وهي التي تتميز بعدد من الطقوس الخاصة فيها ففي عيد الفطر يكون هناك صلاة العيد جماعة من ثم تبادل الزيارات وصلة الرحم من اجل تقديم التهاني بحلول هذه المناسبة، بينما في عيد الأضحى المبارك وهو عيد النحر حيث يعقب صلاة وخطبة العيد قيام الكثير من الناس بالذبح إمتتثالاً لقوله تعالى : ” إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر “، فعيد الفكر في سلطنة عمان فيها الكثير من العادات والطقوس بأهل السلطنة والتي يبدأونها في ليلة يسمونها ليلة الشك حيث تجتمع الأُسر في فناء المنزل عشية عيد الفطر المبارك ويقوم الرجال بالتهليل والتسبيح بصوت مسموع، والنساء يقُمن بوضع الحناء على أيديهن، وفي صبيحة يوم العيد يقوم الرجال بالذهاب للمساجد من أجل صلاة العيد جماعة، ومن ثم العودة للمنازل من أجل تناول الفطور للإنطلاق نحو زيارة الأرحام والأقارب من أجل تهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر فى مسقط 2018

يصادف عيد الفطر المبارك الأول من شهر شوال وهو الذي يأتي بعد إنقضاء أيام شهر رمضان الكريم، وفقاً للتوقعات قد يكون أول أيام عيد الفطر في عمان 2018 في الخامس عشر من شهر يونيو القادم بزيادة أو نقصان يوم، ووفقاً لما جرت العادة فإن صلاة عيد الفكر في عمان ستكون في الساحات العامة في السلطنة بالإضافة لعدد من المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف والمقدسات الاسلامية في سلطنة عمان، سوف يكون موعد صلاة عيد الفطر فى عمان 2018 في تمام الساعة الخامسة والتسعة وثلاثون دقيقة بالضبط حيث يصلي الحضور ركعتين ومن ثم يقوم الإمام بتقدم خطبة صلاة العيد علماً بأنها جزء من الصلاة ولا يجوز مغادرة المصلى دون الإستماع لها.

موعد صلاة عيد الفطر ٢٠١٨

في ضوء ما سبق نكون قد تعرفنا على موعد صلاة عيد الفطر فى عمان 2018، وفقاً لما صرحت به وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية في سلطنة عمان وفي حالة وجود أي تغيير على هذا الموعد سنقوم بوضعه لكم في موضوعنا هذا القابل للتحديث وفقاً لما يرد حول موعد صلاة عيد الفطر فى عمان 2018.