تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى المغرب 2018 !!

نقدم لكم موعد صلاة عيد الفطر فى المغرب 2018 نقدمه لكم في موقعنا الخليج 365، من أجل التعرف على الموعد الخاص بهذه الصلاة التي ترتبط بقدوم عيد الفطر المبارك حيث يفتتح فيه المسلمين يومهم بالذهاب لصلاة العيد في الساحات العارية وفقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي العيد في أماكن واسعة خارج المساجد وكان يسبقها التكبير والتهليل بشكل جماعي حتى يحين موعد صلاة عيد الفطر حيث يقوم المؤذن لإقامة الصلاة والتي تبدأ بسبعة تكبيرات تتلوها قراءة سورة الفاتحة وسورة قصيرة ومن ثم في الركعة الثانية خمسة تكبيرات يتلوها قراءة سورة قصيرة ومن ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم الخطيب بالتوجه للمنبر من أجل تقديم خطبة صلاة العيد والتي يجب أن نلزم أماكننا وننصت لها كاملة كونها من أركان صحة صلاة العيد، وحول موعد صلاة عيد الفطر فى المغرب 2018 دعونا نتعرف وإياكم عليه.

موعد صلاة عيد الفطر في الرباط 2018

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في المملكة المغربية وعبر المندوبية الجهوية للشئون الإسلامية في المناطق المختلفة في المملكة، تعلن عن موعد صلاة عيد الفطر في المغرب 2018 وتقوم بتحديد الأماكن الخاصة لإقامتها حيث يتبع الكثير منهم إطلاق مسميات على المصليات التي ستشهد إقامة صلاة عيد الفطر في المغرب، ووضع أسماء مساجد مجاورة لها يتم الصلاة فيها في حالة سوء الأحوال الجوية في يوم عيد الفطر المبارك، فالمملكة المغربية كما باقي الدول الإسلامية تقيم صلاة العيد وفقاً للسنة النبوية.

موعد صلاة العيد في المغرب 2018

هناك طقوس خاص بأهل المغرب فيما يخص عيد الفطر المبارك والتي ستكون في تمام الساعة الخامسة وأربع وأربعون دقيقة من صبيحة أول أيام شهر شوال، حيث من المتوقع في أول أيام شهر رمضان أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في المغرب 2018 وارد في إمساكية شهر رمضان التي تتضمن كافة مواعيد الصلاة الخاصة بهذا الشهر وكذلك موعد صلاة عيد الفطر، لكي يتسنى للجميع معرفة الموعد المخصص لإنتهاء استقبال زكاة الفطر كونه مرتبط في صلاة العيد ولا يقبل بحلولها زكاة الفطر.