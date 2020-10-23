آلية وموعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين 2020

من المقرر أن يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين 2020 اعتبارًا من منتصف هذه الليلة، بحسب ما قرره مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الإثنين الماضي.

ويبدأ عمل التوقيت الشتوي في فلسطين منتصف الليلة بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء.

ويشمل التوقيت الشتوي غزة والضفة و القدس والشتات وجميع المناطق الفلسطينية، كما هو متعارف على فلسطين بأنها تعمل بنظامي التوقيت الشتوي 2020 والصيفي باختلاف ساعة واحدة بينهما. هذا ويبدأ السؤال عن الساعة الآن بالتوقيت الشتوي منتصف الليلة.

ويبدأ التوقيت الصيفي في بداية الربيع، عبر تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

يذكر أن التوقيت الشتوي في فلسطين 2020 والتوقيت الصيفي، معتمدان كما هو معمول أيضا في 87 دولة أخرى، وذلك بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب، فيما يعتم شريحة كبيرة من الناس بمعرفة موعد التوقيت الشتوي لضبط ساعات الذاهاب أعمالهم وخططهم اليومية.