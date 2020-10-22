تراند اليوم : أستاذة جامعية تنشر فيديوهات راقصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي ... وهذا قرار الجامعة بحقها !

اتخذت جامعة السويس في جمهورية مصر العربية قراراً حازما تجاه أكاديمية بكلية الآداب جراء نشرها فيديوهات راقصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس الجامعة، السيد الشرقاوي، أن الجامعة اتخذت قرار بعزل الأكاديمية لديها من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة.

وقال إن القرار جاء بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها.

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وتواجه الأستاذة تهم نشر فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية.

ونشرت الاستاذة 3 فيديوهات راقصة لها من داخل منزلها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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