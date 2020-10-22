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تراند اليوم : نتائج المفاضلة حسب الاسم .. نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020

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أعلنت وزارة التربية السورية نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 حسب الاسم والنتائج الاسمية والحدود الدنيا للمفاضلة العامة للعام الدراسي 2020-2021 .

ونشرت الوزارة الحدود الدنيا  لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر  للعام الدراسي2020/2021 للمفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية.

وأصبح بإمكانكم الحصول على نتائج مفاضلة ذوي الشهداء أدبي للعام الدراسي 2020-2021، وأسماء المقبولين في مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية للثانويات الادبية للعام الد ارسي 2020-20.

النتائج من هنا

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