تراند اليوم : نتائج المفاضلة حسب الاسم .. نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020

أعلنت وزارة التربية السورية نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 حسب الاسم والنتائج الاسمية والحدود الدنيا للمفاضلة العامة للعام الدراسي 2020-2021 .

ونشرت الوزارة الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في جامعات ومعاهد القطر للعام الدراسي2020/2021 للمفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية.

وأصبح بإمكانكم الحصول على نتائج مفاضلة ذوي الشهداء أدبي للعام الدراسي 2020-2021، وأسماء المقبولين في مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية للثانويات الادبية للعام الد ارسي 2020-20.

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