تراند اليوم : نتائج مفاضلة العلمي 2019 2020 .. المفاضلة الثانية في سوريا 2020 الفرع العلمي .. نتائج مفاضلة العلمي 2020

نتائج مفاضلة العلمي 2019 2020 تحميل المفاضلة الثانية في سوريا 2020 الفرع العلمي نتائج مفاضلة العلمي 2020 ، وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2020-2021.

وأكدت الوزراة ظهور نتائج المفاضلة الموازي لجميع طلاب وطالبات المتقدمين لمفاضلة الموازي في جمهورية العربية السورية ، والحدود الدنيا للمفاضلة الموازي .

وللاطلاع على النتائج الاسمية للمفاضلة العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 على الرابط التالي:

http://www.mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5622&nid=6318

وحددت وزارة التعليم العالي معدل القبول في السنة التحضيرية للكليات الطبية للعام ٢٣٣٢ وللموازي ٢٣١٠ درجة.

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وكانت الوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل المباشر للمرة الثانية للعام الدراسي 2019\2020 للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية للفرع الأدبي في العام 2019 وذلك وفق الشروط والحدود الدنيا المعلن عنها في التعليم الموازي فقط وذلك لمن يتمكن من التقدم إلى التسجل المباشر ضمن المواعيد المحددة.

على أن تقدم الطلبات الكترونياً إلى مديريات شؤون الطلاب المركزية في الجامعات اعتباراً من الأحد 20 الجاري وحتى الخميس 31 الشهر الحالي.