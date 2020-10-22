ميشال حايك يتوقع مصيرًا مأساويًا للإعلامي نيشان – شاهد صدمته

عاش الاعلامي اللبناني الشهير نيشان حالة من الارباك والصدمة على الهواء مباشرة بعد توقع المتنبئ اللبناني المعروف ميشال حايك، بمصير مأساوي له خلال لقاء خاص جمعهما عبر شاشة قناة الجديد.

ودعا ميشال حايك مقدم البرنامج نيشان إلى التخلي الفوري عن فكرة الانتحار التي تدور برأسه، وترك أي سلاح يمتلكه.

ومن أبرز الأحداث التي أوردها حايك خلال الحلقة، توقع هزيمة فيروس كورونا بعلاج بسيط جدًا، وبعد هذه الهزيمة، ست فتح عشرات الملفات التي تضم عشرات الفضائح ذات الصلة بهذا الفيروس من بلد المنشأ وبداية انتشاره، وصولاً إلى اليوم، على حد قوله.

و توجّه حايك إلى نيشان في نهاية الحلقة، قائلًا: "رأيت فكرة خطيرة عليك أن تخرجها من تفكيرك. هناك إشارة أوحت لي بأنك لا تستطيع أن تخرج هذه الفكرة من رأسك، وما أخاف منه كلمة انتحار، لا أعلم ما إذا كان بجانبك مسدس، وحاولت أن تقدم على فعل ما في حياتك".

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وأضاف: "من ردّك عن هذا الفعل المرة الأولى والدتك، وإلا لما كنت اليوم في المكان الذي أنت فيه"، ودعا حايك نيشان إلى "طرد هذه الأفكار من رأسه، لأن هناك صفحة بيضاء وحياة جديدة".

وخاطب ميشال نيشان: "اترك ما يسمى بفكرة الانتحار وتخلّ عن السلاح الذي تملكه".

وبدت حالة الارتباك واضحة على نيشان، لا سيّما بعد سؤال حايك له، ما إذا كان بجانبه مسدس منذ أسبوع أو أسبوعين، ففضل نيشان عدم الإجابة، وقال: "يبقى توقعًا"، لكن هذا التوقع وضع نيشان في حالة ارتباك شديد أمام المشاهدين.