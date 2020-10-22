النيابة في الكويت تستدعي الأردنية سوسن هارون بسبب فيديو

استدعت النيابة الكويتية، اليوم الخميس، الممثلة الأردنية، سوسن هارون، بسبب مقاطع فيديو مخالفة للآداب العام وخادشة للحياء.

وأفادت وسائل إعلامية كويتية، إنه تمّ استدعاء الفاشنيستا هارون، من قبل النيابة العامة، وإحضارها من قبل رجال المباحث، وحجزها على ذمة التحقيق.

كانت سوسن هارون نشرت عبر حسابها في تطبيق سناب شات، مقطع فيديو تشكر فيه والدتها على الاستحمام، مشير إلى أنها لا تستطيع تنظيف شعرها حتى اليوم، وأن والدتها هي من تقوم بذلك، موضحة أن الأمر ليس له علاقة بالعمر وسوف تبقى تتدلع على والدتها، حتى لو أصبح عمرها 60 سنة، ما أثارت غضب الجمهور.

بعدها شاركت مقطع فيديو قبل فترة برفقة زوج أختها وجاء فيه: “زوج أختي حضر لي القهوة وطلب مني أتذوقها…غلطتك إنك ما تزوجتني وتزوجت أختي.. كان طلعوا ولادنا أحلى من الي عندك… أحب زيجان خواتي”. وفق موقع "المرصد"

كما تواجه الفاشنيستا سارة الكندري نفس التهمة، ليتم احتجازها على خلفيتها، لتظهر والدتها في فيديو طالبت فيه الإفراج عن ابنتها واستغاثت فيه بأمير الكويت للتدخل والإفراج عن ابنتها، بعد احتجازها على خلفية فيديو وُصف بـ"خادش للحياء ومنافي لقيم وتقاليد المجتمع".