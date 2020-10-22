شاهد: جنى عمرو دياب تثير جدلا واسعا بصورتها المثيرة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ابنة النجم المصري، عمرو دياب، بعد أن شاركتها على حسابها الشخصي "إنستغرام"، إذ تبدو وهي تحتضن شاباً يبدو أنه حبيبها أو صديقها المقرب.

وشاركت جنى يوم أمس الاربعاء، صورة وصفها البعض بـ"الجريئة"، إذ ظهرت وهي تحتضن شاباً، بطريقة اعتبرها البعض "خادشة للحياء".

وأثارت جنى جدلاً واسعا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث المتابعين الذين تساءلوا عن هوية الشاب الذي يقف إلى جانبها وتحتضنه بهذه الطريقة كما انتقدوا حركة فمها التي وصفوها بالمثيرة والخادشة للحياء في الوقت نفسه.

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وشدد المتابعون على ضرورة تدخل والدها لوضع حد لهذا النوع من الصور، فيما رأى قسم آخر من المتابعين أن صورها عادية مثلها مثل أي شابة في عمرها ومن حقها أن تدخل في علاقة عاطفية.

وكانت نور عمرو دياب، أثارت الإعجاب بين متابعيها، قبل أيام، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة نشرتها، إذ ظهرت خلالها بـ"كارديجان" أسود بأكمام طويلة، وأسفله "تيشرت". وفق موقع "الإمارات نيوز"



