تراند اليوم : بعد اعتزالها وسائل الإعلام.. سهير البابلي تظهر مع حفيدتها

شاركت النجمة المصرية سهير البابلي حفيدتها الشابة سهير حبيب بافتتاح الجاليري الخاص بها في حي الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر وسط حفل بسيط تضمن وجود الأهل والأقرباء وقد حرصت هي على مشاركة الجميع فرحته كما اهتمت بالتقاط الصور التذكارية مع حفيدتها وصديقاتها تعبيراً منها عن حبها لها، بالرغم من اعتزالها الظهور عن الساحة الفنية واالأضواء ونادراً ما تظهر أمام الكاميرات ووسائل الإعلام .

آخر ظهور لسهير البابلي كان في برنامج "صاحبة السعادة" مع زميلتها الفنانة إسعاد يونس عام 2014 على قناة ل cbc والتي حين ظهرت فاجأت الجمهور كيف الشبه بينها وبين ابنتها وحفيدتها كبير جداً.